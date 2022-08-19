Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Крылья Советов
Сегодня
19:00 (Мск)
Факел
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Боруссия М
Сегодня
21:30 (Мск)
Герта
Германия - Бундеслига|3-й тур
Лион
Сегодня
22:00 (Мск)
Труа
Франция - Лига 1|3-й тур
Севилья
Сегодня
23:00 (Мск)
Вальядолид
Испания - Примера|2-й тур
Спорт

В Норвегии заявили об опасениях относительно отстранения сборных от Олимпиады

В Норвегии заявили, что WADA может отстранить их от Олимпиады из-за антидопинговых правил

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Спортивные власти Норвегии заявили, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может отстранить страну от Олимпийских игр из-за того, что Антидопинговое агентство Норвегии не выполняет обязательства по международному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает NRK.

По информации источника, причиной стал закон о тестировании несовершеннолетних спортсменов от 15 до 18 лет, которые не могут быть проверены на допинг без согласия их родителей. Это привело к тому, что за последние два года ни один несовершеннолетний атлет не прошел тестирование без предупреждения о визите представителя антидопинговой службы.

Генеральный секретарь Олимпийского комитета Норвегии (NIF) Нильс Эйнар Аас выразил опасение, что самым вероятным наказанием от WADA станет запрет на проведение чемпионатов мира, Олимпийских игр, а также участие в них сборных. Из-за этого представители NIF потребовали изменить закон о тестировании несовершеннолетних.

В 2015 году в российском спорте разгорелся допинговый скандал. Отечественные легкоатлеты были обвинены в массовых нарушениях антидопинговых правил. WADA провело расследование, в ходе которого выяснилось, что факты применения допинга российскими спортсменами были скрыты, в том числе на Играх-2014 в Сочи. Скандал затронул многие виды спорта, некоторые атлеты лишились медалей главных стартов. В результате расследования часть отечественных спортсменов не попала на Олимпиаду-2016, а на Игры 2018-го, 2020-го и 2022-го отправилась команда «Олимпийских атлетов из России» без флага и гимна.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ
Врач с Первого канала раскрыл основные признаки слабого иммунитета
На концерте Mötley Crüe пострадал упавший с верхнего этажа стадиона мужчина
Киев призвали «остыть» в вопросе контрнаступления на Херсон
Уровень пожарной опасности в Московском регионе повысили до «чрезвычайного»
В Норвегии заявили об опасениях относительно отстранения сборных от Олимпиады
В России предложили построить Берия Центр
Россиянин погиб при спуске с вулкана на Камчатке
МВД начало розыск осужденного за крупнейшую взятку в истории России депутата
Семенович показала фото в купальнике в ответ на вопрос про размер груди
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.