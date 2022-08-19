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Названа модная альтернатива одному популярному окрашиванию

Редакторы журнала Glamour назвали сомбре модной альтернативой окрашиванию омбре

Фото: Valeriia Kogan / Unsplash

Модные редакторы журнала Glamour назвали альтернативу популярному окрашиванию омбре. Соответствующая информация опубликована на сайте британской версии издания.

Речь идет о методике окрашивания под названием сомбре, что означает soft ombre («мягкое омбре»). Данная техника имитирует омбре, однако с ее помощью создается плавный и естественный переход от одного оттенка к другому. Отмечается, что такой цвет, как правило, выбирают женщины, которые хотят визуально придать объем волосам.

Звездный парикмахер Ларри Кинг, в свою очередь, назвал простоту в уходе одним из плюсов сомбре. «Сомбре идеально для тех, кто стремится к чему-то новому, но не готов к радикальным изменениям. К тому же окрашивание выглядит так натурально, что не требует постоянной коррекции», — высказался специалист.

Ранее стилист Анна Варшавская перечислила визуально омолаживающие лицо окрашивания волос. Специалистка призвала читательниц отказаться от ярких прядей, окрашиваний с эффектом омбре, а также от холодных и темных оттенков. По словам Варшавской, последние подчеркивают темные круги под глазами и делают черты лица более резкими.

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Майя Пономаренко
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