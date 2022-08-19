Названа модная альтернатива одному популярному окрашиванию

Редакторы журнала Glamour назвали сомбре модной альтернативой окрашиванию омбре

Модные редакторы журнала Glamour назвали альтернативу популярному окрашиванию омбре. Соответствующая информация опубликована на сайте британской версии издания.

Речь идет о методике окрашивания под названием сомбре, что означает soft ombre («мягкое омбре»). Данная техника имитирует омбре, однако с ее помощью создается плавный и естественный переход от одного оттенка к другому. Отмечается, что такой цвет, как правило, выбирают женщины, которые хотят визуально придать объем волосам.

Звездный парикмахер Ларри Кинг, в свою очередь, назвал простоту в уходе одним из плюсов сомбре. «Сомбре идеально для тех, кто стремится к чему-то новому, но не готов к радикальным изменениям. К тому же окрашивание выглядит так натурально, что не требует постоянной коррекции», — высказался специалист.

Ранее стилист Анна Варшавская перечислила визуально омолаживающие лицо окрашивания волос. Специалистка призвала читательниц отказаться от ярких прядей, окрашиваний с эффектом омбре, а также от холодных и темных оттенков. По словам Варшавской, последние подчеркивают темные круги под глазами и делают черты лица более резкими.