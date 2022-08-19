Находившийся 25 лет в розыске российский водитель попался на пьяном вождении

После 25 лет розыска за убийство россиянин попался на пьяном вождении

После 25 лет федерального розыска за убийство россиянин попался полицейским в Республике Адыгея на пьяном вождении — при задержании нетрезвый фигурант выстрелил в сторону патрульных из охотничьего ружья, а затем врезался в патрульное авто. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, 17 августа патрульные в Тахтамукайском районе заподозрили признаки опьянения у 66-летнего водителя. Мужчина в процессе составления административных протоколов попытался скрыться от полицейских и даже выстрелил в них из охотничьего ружья и задел патрульное авто.

Вскоре мужчину задержали. Выяснилось, что он более 25 лет находился в федеральном розыске МВД по Республике Северная Осетия — Алания по статье Уголовного кодекса (УК) РСФСР «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах». Сейчас фигурант в изоляторе, возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» УК РФ.