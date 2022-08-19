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Бывший тренер сборной России назвал реакцию европейцев на отстранение россиян

Тренер Вольфганг Пихлер заявил, что европейцам все равно на отсутствие россиян на турнирах

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер назвал реакцию европейцев из-за отстранения россиян. Его слова приводит Metaratings.

«Европе все равно, что на турнирах нет России. Множество зрителей и так придут на стадион и окунутся в атмосферу праздника. То же самое касается и телевидения», — заявил специалист. При этом он подчеркнул, что для российских спортсменов важно соревноваться, так как им нужно зарабатывать деньги и сохранять форму.

Пихлер тренировал сборную России с 2011-го по 2014 год. Биатлонистки Ольга Зайцева и Яна Романова, с которыми он работал, были обвинены в нарушении антидопинговых правил на основании показаний Григория Родченкова.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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