Бывший тренер сборной России назвал реакцию европейцев на отстранение россиян

Тренер Вольфганг Пихлер заявил, что европейцам все равно на отсутствие россиян на турнирах

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер назвал реакцию европейцев из-за отстранения россиян. Его слова приводит Metaratings.

«Европе все равно, что на турнирах нет России. Множество зрителей и так придут на стадион и окунутся в атмосферу праздника. То же самое касается и телевидения», — заявил специалист. При этом он подчеркнул, что для российских спортсменов важно соревноваться, так как им нужно зарабатывать деньги и сохранять форму.

Пихлер тренировал сборную России с 2011-го по 2014 год. Биатлонистки Ольга Зайцева и Яна Романова, с которыми он работал, были обвинены в нарушении антидопинговых правил на основании показаний Григория Родченкова.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, биатлон и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.