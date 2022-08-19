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Обрушение породы произошло на российском руднике

На руднике в Мурманской области произошло обрушение горной породы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Горная порода обрушилась на руднике «Олкон» в Мурманской области. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в 15:35 по местному времени (время совпадает с московским) 19 августа. По данным ведомства, на месте инцидента уже работают спасатели.

«На горном руднике АО «Олкон» в г. Оленегорск, произошло внезапное обрушение горной породы. На месте работали горноспасатели ФГУП «Оленегорское ВГСЧ» в составе 5 человек, 1 единица техники», — сообщили в МЧС.

Данных о пострадавших ведомство не привело.

Ранее сообщалось, что в Коми 14 человек пострадали после экстренной остановки клети на шахте «Воркутинская». Госпитализация потребовалась восьми горнякам.

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Валерий Розенберг
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