14 горняков пострадали после резкой остановки подъемника на российской шахте

В Коми 14 горняков пострадали после резкой остановки подъемника на шахте «Воркутинская»

В Коми 14 человек пострадали после экстренной остановки клети на шахте «Воркутинская». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, госпитализация потребовалась восьми горнякам. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь амбулаторно.

Утром 7 августа на шахте «Воркутинская», принадлежащей предприятию «Воркутауголь», произошла резкая остановка подъемника. В момент происшествия в клети находились 27 человек. Погибших после инцидента нет, всех горняков вывели на поверхность. Работу шахты приостанавливали на несколько часов, чтобы специалисты могли провести проверку всех систем.

Региональный Следственный комитет организовал по факту происшествия проверку. Об этом ведомство сообщило на своем сайте. В свою очередь, в прокуратуре Республики Коми сообщили, что проверят соблюдение на шахте мер безопасности и закона об охране труда.

Ранее на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе после землетрясения обрушилась горная порода. В результате под завалами остались два человека, один из которых погиб. Второго пропавшего горняка нашли живым спустя шесть дней. По словам мужчины, находясь под завалом, он постоянно подавал сигналы с помощью ударов по металлическим предметам, а также пел песни любимых исполнителей.