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Найден способ развешать вещи после стирки и не нагибаться

Тиктокерша Лена Линн: кладите вещи после стирки на плечо, чтобы не нагибаться к корзине

Кадр: @LERALYNN27

Вещи после стирки можно класть на плечо, чтобы не нагибаться к корзине для белья и избежать усталости спины, посоветовала тиктокерша по имени Лера Линн. На найденный ею способ разобрать постиранное белье обратило внимание издание The Sun.

Лера Линн призналась, что из-за использования этого лайфхака знакомые считают ее ненормальной. «Но это работает! Кладу нижнее белье и носки в сушилку, а большие вещи развешиваю на веревке. Это экономит мои время, и я меньше наклоняюсь», — сказала она.

В видеоролике на своей странице в TikTok, которую девушка ведет под псевдонимом @leralynn27, она показала, как сперва складывает мокрые вещи одна на другую, а после получившуюся кипу мокрых вещей располагает на плече, чтобы развешать на веревке на своем придомовом участке.

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Александра Лисица
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