Река Рейн в Нидерландах рекордно обмелела

NL Times: в Нидерландах уровень воды в Рейне достиг 6,48 метра

Река Рейн в Нидердандах рекордно обмелела — до 6,48 метра над уровнем моря. Об этом сообщает NL Times.

Исторический минимум был зафиксирован утром в четверг, 18 августа, в районе деревни Лобит. Предыдущий рекорд в 6,49 метра зарегистрировали в октябре 2018 года.

В норме уровень воды в этой локации летом составляет около 8,70 метра над уровнем моря. До наиболее низких показателей он обычно понижается осенью, когда талая вода больше не поступает в реку с Альп, однако сейчас Рейн частично высох раньше срока.

Причиной столь низкого уровня воды в Рейне стала жаркая и сухая погода. Ожидается, что в ближайшие дни он немного поднимется из-за осадков, а затем из-за жары на следующей неделе в Лобите опустится еще ниже, примерно до 6,45 метра.

В августе Рейн в Германии оказался на грани закрытия для судоходства из-за падения уровня воды. Он опустился до минимального значения с 2018 года.

С начала августа из-за засухи в Нидерландах ощущается нехватка воды, особенно от нее страдают на востоке и юге страны. Если засуха продолжится, власти примут меры для борьбы с засолением канала Амстердам-Рейн. Кроме того, если уровень воды в любой месте другой реки, Бовен-Эйссел, упадет до 1,45 метра, движение судов по ней в одном из направлений будет ограничено.