Ирина Роднина заявила, что решать вопрос об отстранении Норвегии от турниров должно WADA

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила возможность отстранения Норвегии от международных турниров. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Поживем — увидим. У нас четко выстроена система юношеского спорта. Я работала в Америке, и это вообще не возраст, а дело в уровне мастерства. Репутация Норвегии в плане допинга? Это сплетни», — заявила Роднина. Она посчитала, что принимать решение должно Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Ранее 19 августа спортивные власти Норвегии заявили, что WADA может отстранить страну от крупных турниров из-за того, что Антидопинговое агентство Норвегии не выполняет обязательства по международному антидопинговому кодексу. В частности, агентство может запретить норвежцам проводить чемпионаты мира, Олимпийские игры, а также участвовать в них сборным.

Причиной стал закон о тестировании несовершеннолетних спортсменов от 15 до 18 лет, которые не могут быть проверены на допинг без согласия их родителей. Это привело к тому, что за последние два года ни один несовершеннолетний атлет не прошел тестирование без предупреждения о визите представителя антидопинговой службы.