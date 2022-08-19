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Роднина оценила возможность отстранения Норвегии от международных турниров

Ирина Роднина заявила, что решать вопрос об отстранении Норвегии от турниров должно WADA

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила возможность отстранения Норвегии от международных турниров. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Поживем — увидим. У нас четко выстроена система юношеского спорта. Я работала в Америке, и это вообще не возраст, а дело в уровне мастерства. Репутация Норвегии в плане допинга? Это сплетни», — заявила Роднина. Она посчитала, что принимать решение должно Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Ранее 19 августа спортивные власти Норвегии заявили, что WADA может отстранить страну от крупных турниров из-за того, что Антидопинговое агентство Норвегии не выполняет обязательства по международному антидопинговому кодексу. В частности, агентство может запретить норвежцам проводить чемпионаты мира, Олимпийские игры, а также участвовать в них сборным.

Причиной стал закон о тестировании несовершеннолетних спортсменов от 15 до 18 лет, которые не могут быть проверены на допинг без согласия их родителей. Это привело к тому, что за последние два года ни один несовершеннолетний атлет не прошел тестирование без предупреждения о визите представителя антидопинговой службы.

Анастасия Борисова
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