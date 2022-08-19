Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российский «Сириус» испытали в качестве ведомого

Российский БЛА «Сириус» испытали с пилотируемой авиацией

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Беспилотный летательный аппрат (БЛА) «Сириус», являющийся дальнейшим развитием российского беспилотника «Орион», испытали в качестве ведомого. Об этом ТАСС сообщили в компании «Кронштадт».

«Наши беспилотные летательные аппараты и "Сириус", и "Орион" имеют возможность работать в составе разведывательно-ударного контура с пилотируемой авиацией. Испытания уже проводились», — рассказали в компании.

В июне источник РИА Новости сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе специальной военной операции на Украине применили звено из четырех истребителей пятого поколения Су-57, связанных в единую информационную сеть.

Материалы по теме:
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022

В мае информированный источник также заявил, что российский ударный дрон «Охотник» применил вооружение истребителя Су-57.

В феврале главный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин предположил, что строящиеся в России универсальные десантные корабли (УДК) смогут нести перспективные беспилотники «Сириус».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Макрон позвонил Путину
Обрушение породы произошло на российском руднике
Мощный ливень затопил столицу российского региона
Актерам шоу о «председателе исполкома» Наливкине пригрозили штрафом
Румыния выслала работника российского посольства
Экс-сотрудника Верховной Рады заподозрили в госизмене
Бывший тренер «Зенита» рассказал о роли украинского игрока в трансфере Дзюбы
В ДНР сообщили о боях у Авдеевки
В российском регионе выпал первый снег и попал на видео
Российская блогерша подняла на смех внешний вид Бородиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.