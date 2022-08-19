Российский «Сириус» испытали в качестве ведомого

Российский БЛА «Сириус» испытали с пилотируемой авиацией

Беспилотный летательный аппрат (БЛА) «Сириус», являющийся дальнейшим развитием российского беспилотника «Орион», испытали в качестве ведомого. Об этом ТАСС сообщили в компании «Кронштадт».

«Наши беспилотные летательные аппараты и "Сириус", и "Орион" имеют возможность работать в составе разведывательно-ударного контура с пилотируемой авиацией. Испытания уже проводились», — рассказали в компании.

В июне источник РИА Новости сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России в ходе специальной военной операции на Украине применили звено из четырех истребителей пятого поколения Су-57, связанных в единую информационную сеть.

В мае информированный источник также заявил, что российский ударный дрон «Охотник» применил вооружение истребителя Су-57.

В феврале главный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин предположил, что строящиеся в России универсальные десантные корабли (УДК) смогут нести перспективные беспилотники «Сириус».