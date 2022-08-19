Смерч прошел в курортном поселке Новоозерное в Крыму

В курортном поселке Новоозерное в Крыму прошел разрушительный смерч. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Крыму, передает РИА Новости.

Во время прохождения смерча была частично разрушена устричная ферма «Донузлав Аквакультура». Пострадал участок кровли производственного строения, а также пять припаркованных рядом автомобилей сотрудников. Жертв среди местных жителей нет.

На протяжении 18 августа в различных районах Крыма были зафиксированы обильные осадки. Режим чрезвычайной ситуации введен в Черноморском районе, где за день выпало 20 миллиметров осадков. В Раздольненском районе уровень осадков составил 22 миллиметра, в Нижнегорском — 30. Наиболее серьезно стихия ударила по Ялте — здесь выпало 94 миллиметра осадков.

В феврале Всемирный фонд дикой природы (WWF) предупредил россиян предупредили об учащении смерчей и торнадо из-за изменения климата. На это указывают модели того, что произойдет при усилении парникового эффекта и глобальном потеплении. Отмечается, что смерчи ожидают, в основном, степную зону.