Британцы раскритиковали Сунака после его слов о Путине

Британцы назвали кандидата в премьеры Сунака неудачником после его слов о Путине

Пользователи Twitter в Великобритании раскритиковали заявление кандидата в премьеры страны Риши Сунака о президенте России Владимире Путине. По мнению комментаторов, британскому политику следует в первую очередь обратить внимание на проблемы в своей стране.

«Великобритания сейчас находится в очень тяжелом положении, а эти кандидаты изо всех сил стараются привлечь внимание средств массовой информации. Ни один из них не является полезным, честно говоря», — считает пользователь @MBKLondon. «Предстоящий премьер-министр неудачник, который слишком поздно заявил о своем идиотизме», — высказался @ChinyandeGeorge. «Если бы только они превратили рубль в руины и разрушили российскую экономику, как они обещали, тогда не было бы необходимости в подобных призывах», — @heyneel.

Также некоторые юзеры выразили мнение, что Сунак делает подобные заявления, поскольку считает, что благодаря им будет более популярным среди однопартийцев.

Ранее Риши Сунак призвал не допускать президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20), который состоится в Индонезии в ноябре. По словам британского политика, Запад должен послать сигнал российскому лидеру, что ему не место за столом G20, пока Россия проводит военную операцию на Украине. В свою очередь, глава комитета Государственной Думы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал данное предложение бесполезным призывом, который рассчитан на получение очков во внутриполитической и внутрипартийной борьбе.