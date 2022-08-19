Редчайший тигр растерзал фермера

The Jakarta Post: в Индонезии суматранский тигр растерзал фермера на каучуковой плантации

В Индонезии редчайший суматранский тигр набросился на фермера и растерзал его. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Нападение произошло в среду, 17 августа, на острове Суматра. По данным местных властей, 58-летний житель деревни Лобутаяс, провинция Северная Суматра, Сайпул Ритонг отправился на свою каучуковую плантацию рано утром и не вернулся.

Тело индонезийца обнаружили в 8:30 утра на территории плантации. Как рассказал в интервью глава района Хаддар Пасарибу, ноги погибшего были «истерзаны тигром». Чиновник добавил, что поставил в известность об инциденте Агентство по охране природных ресурсов и силовые структуры, которые проведут расследование.

Суматранские тигры обитают только на территории острова и находятся на грани исчезновения. Их популяция насчитывает не более 700 особей. Эти дикие кошки являются самыми мелкими представителями своего вида, а их ареал обитания постоянно сокращается из-за расширения сельскохозяйственной деятельности человека.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттаракханд тигр набросился на двоих мотоциклистов, ехавших по дороге. Хищник сбил мужчин с транспортного средства и утащил одного из них в лес.