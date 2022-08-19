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Токаев понадеялся на участие Путина в саммите СНГ

Президент Казахстана Токаев заявил, что надеется на участие Владимира Путина в саммите СНГ

Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев понадеялся на участие своего российского коллеги Владимира Путина в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в октябре. Об этом глава республики высказался на встрече с президентом России в Сочи, передает ТАСС.

«Очень сильно рассчитываем на ваше личное участие, тем более Россия играет важную роль в СНГ, это одно из приоритетных направлений нашего сотрудничества», — заявил казахский лидер.

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Алевтина Запольская
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