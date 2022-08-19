Токаев не увидел оснований для пессимизма в отношениях России и Казахстана

Президент Токаев заявил, что удовлетворен сотрудничеством России и Казахстана

Оснований для пессимистических прогнозов в развитии отношений двух стран нет, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, сообщает «Интерфакс».

«Есть все основания быть удовлетворенными тем, как развивается наше сотрудничество», — сказал он. Президент Казахстана также отметил, что «каких-либо оснований, чтобы высказывать какие-то пессимистические прогнозы в отношении будущего нашего сотрудничества, конечно же, нет».

Токаев также указал на собственные планы относительно отношений России и Казахстана. «Я лично как президент Республики Казахстан настроен на то, чтобы придать дополнительную динамику нашему двустороннему сотрудничеству во всех сфера», — заявил он.

В ходе той же встречи президент России анонсировал совместные военные учения с Казахстаном в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).