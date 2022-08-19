Путин анонсировал совместные учения России и Казахстана в рамках ОДКБ

Президент России Владимир Путин анонсировал совместные учения с Казахстаном в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он сказал на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Сочи, передает РИА Новости.

«Активно работают наши и министерства, и ведомства, межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее», — уточнил он.

Лидер также отметил, что рад возможности спокойно, в деловом, дружеском ключе обсудить все необходимые вопросы.

Ранее стало известно, что на двусторонней встрече Путин и Токаев планируют обсудить дальнейшее развитие отношений двух стран в рамках стратегического партнерства и сотрудничества. «Будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений», — сообщили в пресс-службе главы республики.