Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Путин анонсировал совместные учения с Казахстаном

Путин анонсировал совместные учения России и Казахстана в рамках ОДКБ
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин анонсировал совместные учения с Казахстаном в рамках Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он сказал на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Сочи, передает РИА Новости.

«Активно работают наши и министерства, и ведомства, межправкомиссия работает активно, министерства иностранных дел, министерства обороны вместе готовят различные мероприятия, в том числе и совместные в рамках ОДКБ учения и так далее», — уточнил он.

Лидер также отметил, что рад возможности спокойно, в деловом, дружеском ключе обсудить все необходимые вопросы.

Ранее стало известно, что на двусторонней встрече Путин и Токаев планируют обсудить дальнейшее развитие отношений двух стран в рамках стратегического партнерства и сотрудничества. «Будет затронута проблематика двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений», — сообщили в пресс-службе главы республики.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Еще в одном районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров
Генсек ООН призвал Россию не отключать Запорожскую АЭС от Украины
В Москве рабочий погиб из-за обрушения стены старого дома
Церковь любителей галлюциногенных грибов решила засудить полицию
Находившийся 25 лет в розыске российский водитель попался на пьяном вождении
Токаев не увидел оснований для пессимизма в отношениях России и Казахстана
В Германии рассказали о безуспешных попытках Украины получить больше оружия
Иностранный футболист ЦСКА назвал ложный стереотип о россиянах
России предрекли появление малоэтажных гетто
Путин анонсировал совместные учения с Казахстаном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.