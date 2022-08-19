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Россиянам назвали вышедшие из моды фасоны брюк

Marie Claire: кюлоты и легинсы со штрипками вышли из моды

Фото: Frank Flores / Unsplash

Редакторы портала Marie Claire перечислили россиянам вышедшие из моды фасоны брюк и назвали им альтернативу. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, в список устаревших вошли брюки-бананы, кюлоты, скинни и легинсы со штрипками. Кроме того, утратили актуальность штаны из синтетических материалов и с застежкой в виде шнуровки, отмечается в материале.

Эксперты посоветовали заменить данные модели на черные, песочные или оттенка хаки брюки карго, палаццо, длинные расклешенные штаны, а также на изделия с ассиметричной застежкой или двойным поясом. Также стоит присмотреться к кожаным штанам прямого или широкого кроя с высокой посадкой, которые могут стать основой для разнообразных образов в осенне-зимний период.

Ранее редакторы журнала The Symbol перечислили модные тренды, которые потеряют свою актуальность осенью 2022 года. В список устаревшей одежды попали колготки с логотипами брендов и клоги.

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Алина Гостева
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