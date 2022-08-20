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Названа цель атак украинских беспилотников на Крым

Советник главы Крыма Крючков назвал психологической цель атак беспилотников на полуостров

Фото: Telegram-канал «РаZVожаев»

Названа цель атак украинских беспилотников на Крым. Об этом говорится в Telegram-канале советника главы полуострова по информационной политике Олега Крючкова.

«Продолжаются атаки мелких беспилотников. Цель не военная, психологическая, заряд минимален и нанести им большой ущерб невозможно», — написал он.

По его словам, лучший способ помочь армии и флоту — сохранять спокойствие, а также сообщать в соответствующие ведомства о всех подозрительных личностях, фактах и находках.

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Анастасия Заикина
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