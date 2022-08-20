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Военные ДНР получили «Чебурашки»

Глава ДНР Пушилин сообщил, что бойцы Народной милиции получили две РСЗО «Чебурашка»

Фото: Пушилин Д.В. / Telegram

Бойцы Народной милиции получили две реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка», произведенные в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«"Чебурашка" — зверь еще тот. Может одновременно поражать две разные цели. Очень высокотехнологичное изделие с оригинальной программой управления, позволяющей быстро и точно производить наведение», — написал Пушилин.

Глава республики передал ключи от двух модернизированных установок оперативно-боевому тактическому формированию «Каскад» .По его словам, военные ДНР высоко оценили РСЗО. «Очень важный момент: полностью наша разработка и отечественное оснащение», — подчеркнул Пушилин.

Ранее Денис Пушилин заявил, что украинская армия испытывает «определенный голод» в снарядах на отдельных участках фронта. Он рассказал, что дефицит боеприпасов зафиксировала разведка. Глава республики также отметил, что украинская артиллерия поменяла стратегию и работает уже более точечно, а не «по площадям», как раньше.

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Марина Совина
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