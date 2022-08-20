Семеро россиян погибли по пути на свадьбу

Семь человек, включая ребенка, погибли в ДТП в Дагестане по пути на свадьбу

В Дагестане в результате ДТП погибли семь человек, среди них один ребенок, сообщает МВД республики в своем Telegram-канале.

Авария произошла в Ногайском районе ночью 20 августа. 60-летний водитель «Газели», по предварительной информации, уснул за рулем, из-за чего микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

На месте погибли семь россиян, включая ребенка, его возраст не уточняется. Еще пять человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. По информации полиции, все пассажиры автомобиля — родственники, которые ехали в Ставрополь на свадьбу в качестве гостей.

В прошлом году сообщалось, что 26-летняя девушка в США попала в смертельное ДТП через несколько часов после своей свадьбы.