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Семеро россиян погибли по пути на свадьбу

Семь человек, включая ребенка, погибли в ДТП в Дагестане по пути на свадьбу

Фото: Telegram-канал «МВД Дагестана»

В Дагестане в результате ДТП погибли семь человек, среди них один ребенок, сообщает МВД республики в своем Telegram-канале.

Авария произошла в Ногайском районе ночью 20 августа. 60-летний водитель «Газели», по предварительной информации, уснул за рулем, из-за чего микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

На месте погибли семь россиян, включая ребенка, его возраст не уточняется. Еще пять человек с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. По информации полиции, все пассажиры автомобиля — родственники, которые ехали в Ставрополь на свадьбу в качестве гостей.

В прошлом году сообщалось, что 26-летняя девушка в США попала в смертельное ДТП через несколько часов после своей свадьбы.

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Антон Похиляк
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