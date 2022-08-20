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Стало известно об итогах переговоров Путина и Токаева

Пресс-секретарь Токаева: переговоры с Путиным прошли в исключительно дружеской атмосфере

Фото: Пресс-служба президента Казахстана / РИА Новости

Переговоры президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, состоявшиеся 19 августа в Сочи, прошли в исключительно дружеской атмосфере, «отличались деловитостью и взаимной доверительностью». Об итогах переговоров двух лидеров стало известно со слов пресс-секретаря казахстанского лидера Руслана Желдибая, передает ТАСС.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы инвестиционного, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия на международной арене.

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Как стало известно, переговоры между лидерами проходили в формате «один на один». Желдибай добавил, что Токаев был доволен итогами встречи.

​Ранее Токаев совершил с рабочий визит в Сочи, где встретился с президентом России. Сообщалось, что главы государств планировали обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений в рамках стратегического партнерства и взаимодействие двух стран в рамках интеграционных объединений, в частности, СНГ.

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Ксения Жарова
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