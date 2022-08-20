«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби

«Динамо» обыграло «Спартак» со счетом 1:0 в матче шестого тура РПЛ

Московское «Динамо» обыграло Спартак в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Столичное дерби прошло на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Единственный гол на 27-й минуте забил форвард хозяев Константин Тюкавин. На 72-й минуте мяч оказался в воротах «Спартака», но гол был не засчитан из-за офсайда.

В концовке матча бело-голубые остались в меньшинстве: с поля был удален хорватский полузащитник Никола Моро. Москвичам удалось добиться победы со счетом 1:0.

Благодаря победе «Динамо» вплотную приблизилось к «Спартаку» в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые продолжают лидировать с 13 очками. У бело-голубых — 12 очков и второе место.

«Динамо» удалось победить красно-белых на своем поле впервые с 2008 года.