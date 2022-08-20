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В Латвии захотели сэкономить на оборонной сфере

LETA: министр обороны Латвии Пабрикс разработает меры по экономии в оборонной сфере

Фото: Shutterstock

В Латвии захотели сэкономить на оборонной сфере. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны прибалтийской республики, передает агентство LETA.

«Готовится приказ министра обороны Артиса Пабрикса о масштабных мерах экономии в оборонной сфере — начиная с отопления, электричества и заканчивая ремонтными работами», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что подведомственные учреждения министерства координируют между собой меры по энергосбережению. Кроме того, ведется разработка стратегии по увеличению использования возобновляемых и местных энергоресурсов, задействованных на оборонных предприятиях.

Ранее в республике предупредили о риске остановки производств из-за цен на электричество. Отмечается, что стоимость электроэнергии оказывает критическое влияние на производства, чьи счета привязаны к биржевой стоимости электричества.

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Анастасия Заикина
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