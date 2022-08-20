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Спорт

Определились финалисты молодежного чемпионата мира по хоккею

Канада сыграет с Финляндией в финале молодежного чемпионата мира по хоккею

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Сборная Финляндии обыграла Швецию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на субботу, 20 августа, и завершилась со счетом 1:0. Автором единственной шайбы в составе победителей стал Каспер Пуутио.

Первый финалист определился в поединке Чехии и Канады, который со счетом 5:2 выиграли последние. Решающий матч турнира состоится 21 августа в 03:00 по московскому времени.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства.

Алексей Гусев
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