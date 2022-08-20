Профессор предрекла Западу расплату зимой за отсутствие российского газа

Профессор Томпсон заявила, что зимой Запад ждет расплата за отсутствие российского газа

Профессор политической экономии в Кембриджском университете Хелен Томпсон предрекла Западу энергетическую расплату за отсутствие российского газа грядущей зимой. Об этом она заявила в статье для Financial Times.

По мнению Томпсон, зимой западные страны окажутся перед сложной дилеммой. Так, им надо будет срочно найти способы снизить урон от энергетического кризиса. В то же время, часть стран Азии, Ближнего Востока и Африки уже сейчас оказались на пороге экономических и политических проблем, отмечается в статье.

Как пояснила профессор, причиной сложившейся ситуации являются две структурные проблемы. Во-первых, для роста глобальной экономики необходимо все больше и больше энергоресурсов. Во-вторых, для ускорения перехода от горючих ископаемых на чистые источники энергии страны на данный момент могут сделать не так много.

«Грядущая зима несет своеобразную расплату», — констатирует Томпсон. По ее словам, западным странам придется либо смириться с масштабными экономическими невзгодами, которые могут стать испытанием для демократической политики, либо признать, что «поставки энергоносителей накладывают существенные ограничения на те средства, с помощью которых они могут помочь Украине защитить себя».

Ранее глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер призвал все европейские страны экономить газ предстоящей зимой, чтобы цена на энергоносители стабилизировалась.