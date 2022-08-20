Психиатр объяснил увлечение гороскопами

Психиатр Федорович связал увлечение гороскопами с неуверенностью в себе

Увлечение гороскопами связано с неуверенностью в себе, объяснил врач-психиатр Александр Федорович. Его слова приводит Telegram-канал радио «Говорит Москва».

«Я думаю, это о неуверенности. Мы хотим черпать уверенность в ком-то или в чем-то, и в этом смысле гороскоп нам как будто бы эту уверенность предлагает. Вот я прочитал, что сегодня надо быть осторожнее, и иду, осторожничаю», — сказал специалист.

По его словам, обращение к астрологическим прогнозам позволяет снять с себя часть ответственности посредством готовых оперативных схем. Он подчеркнул, что выполнение команд делать или не делать что-либо делает жизнь понятнее и проще.

Ранее сообщалось, что около трети россиян могут передумать покупать автомобиль или менять работу из-за гороскопов. Отмечается, что читают предсказания 39 процентов россиян, а четверть респондентов хотели бы составить индивидуальный прогноз у астролога.