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Экс-госсекретарь США призвал скорее завершить конфликт на Украине

Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал как можно скорее завершить конфликт на Украине
Генри Киссинджер

Генри Киссинджер. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Бывший госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер призвал как можно скорее завершить конфликт на Украине. Об этом он рассказал в интервью CNN.

По мнению Киссинджера, необходимо, чтобы состоялись переговоры. «Кроме того, я бы предостерег от того, чтобы затягивать эту войну бесконечно. Потому что, в таком случае, все будет похоже на Первую мировую войну, и, вероятно, будет эскалация», — добавил он. Экс-госсекретарь также выразил надежду на то, что страны НАТО «вскоре договорятся между собой о том, какими должны быть результаты переговоров и какой результат достижим».

Однако Киссинджер заявил, что альянс не должен идти на уступки России, чтобы Москва не получила «никакой выгоды» от спецоперации. Он также подчеркнул, что Украине необходимо вернуть 15-20 процентов территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ.

Ранее Генри Киссинджер говорил, что расширение НАТО должно было остановиться на Польше, а Украине стоило занять место Финляндии в отношениях России и Запада. Кроме того, стоило всерьез отнестись к заявлениям президента России Владимира Путина о беспокойстве в сфере безопасности, добавил он.

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Марина Совина
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