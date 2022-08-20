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Крупнейший энергогигант Италии подсчитал издержки от ухода из России

Итальянская энергетическая компания Enel оценила издержки в России в 527 миллионов евро

Фото: Shutterstock

Итальянская энергетическая компания Enel подсчитала издержки от продажи своей доли в «Энел Россия» и ухода из страны — они оценены в 527 миллионов евро. Об этом говорится в финансовой отчетности крупнейшего энергогиганта европейской страны, передают «Ведомости».

Отмечается, что компания собирается продать контрольный пакет акций — 56,43 процента в «Энел Россия» — фонду Газпромбанка и «Лукойлу».

Сообщается, что вместе с издержками стоимость активов российской «дочки» итальянской энергетической компании составит около 137 миллионов евро.

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9 августа стало известно, что из-за указа президента России Владимира Путина Enel «застряла» в России. Согласно документу, до конца 2022 года запрещены сделки с долями в компаниях из списка стратегических предприятий и компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию. Таким образом, пока западные инвесторы не смогут выходить из российского энергетического бизнеса без специального разрешения российского лидера.

Указ о применении спецмер в финансовой и топливно-энергетической сферах из-за действий недружественных стран и международных организаций президент России подписал 5 августа.

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Ксения Жарова
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