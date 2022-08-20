Захвативший здание мэрии армянского города и покончил с собой

В армянском городе Масис мужчина захватил здание мэрии и покончил с собой

Мужчина ворвавшийся в здание мэрии армянского города Масис, покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС.

При себе у него была граната. Мужчина совершил самоубийство во время переговоров с полицией.

В свою очередь, портал 168.am сообщает, что злоумышленник выбросил гранату из здания горадминистрации и открыл беспорядочный огонь. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

Об инциденте сообщалось вечером 19 августа. По словам вице-мэра Масиса Норайра Акопяна, ворвавшийся мужчина является бывшим членом Совета старейшин города.