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Захвативший здание мэрии армянского города и покончил с собой

В армянском городе Масис мужчина захватил здание мэрии и покончил с собой

Фото: 168.am

Мужчина ворвавшийся в здание мэрии армянского города Масис, покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС.

При себе у него была граната. Мужчина совершил самоубийство во время переговоров с полицией.

В свою очередь, портал 168.am сообщает, что злоумышленник выбросил гранату из здания горадминистрации и открыл беспорядочный огонь. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет.

Об инциденте сообщалось вечером 19 августа. По словам вице-мэра Масиса Норайра Акопяна, ворвавшийся мужчина является бывшим членом Совета старейшин города.

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Марина Совина
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