В МИД сообщили о переходе от SWIFT на более защищенные механизмы

Замминистра Панкин: Россия готовится к переходу от SWIFT и активно развивает СПФС

Россия активно развивает Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центрального Банка с целью перехода от системы межбанковских платежей SWIFT на более защищенные от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель главы МИД России Александр Панкин.

«Это вынужденное, но совершенно естественное решение в условиях, когда российские банки и их клиенты регулярно сталкиваются с проблемами при выполнении рутинных международных платежей», — подчеркнул он. Замминистра также выразил уверенность, что в появлении непредвзятой международной платежной инфраструктуры заинтересована не только Россия, но и другие страны.

Панкин также отметил, что российская экономика успешно адаптировалась к западным санкциям. По его мнению, рестрикции не возымели того эффекта, на который рассчитывали вводившие их страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. В марте от системы SWIFT были отключены семь банков, позднее к ним добавилось еще несколько — ситуация коснулась крупнейших банков страны.

СПФС работает с 2017 года. К ней, по данным регулятора, уже подключились 70 иностранных кредитных организаций.