Немецкий политик выступил против запрета на выдачу шенгена россиянам

В партии «Зеленых» в Германии выступили против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам

В Германии сопредседатель партии «Зеленых» Обид Нурипур выступил против запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, нецелесообразно изолировать всех граждан России. Он также отметил, что в государствах Евросоюза всегда руководствуются верховенством закона.

При этом немецкий политик подчеркнул, что понимает, чем руководствуются те, кто хочет помешать поездкам граждан России в ЕС. Он добавил, что лучше «предпринять больше усилий для того, чтобы те, кто активно поддерживает российского лидера Владимира Путина, больше не могли выезжать в Евросоюз».

Тем временем в последнее время все больше европейских стран единолично ограничивают выдачу шенгенских виз российским туристам и устанавливают ограничения на свободу их передвижения. В частности, речь идет о балтийских странах, Финляндии и Чехии. Помимо этого, над похожими мерами задумались в Польше и Дании.

Ранее 19 августа Греция и Кипр выступили против введения запрета на выдачу российским туристам шенгена. В странах отметили, что верят «в контакты между людьми».