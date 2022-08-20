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Россиянам дали советы по облегчению возвращения на работу из отпуска

Врач-невролог Сатаева дала пять советов, как легче вернуться на работу из отпуска

Фото: Dylan Gillis / Unsplash

Во время отпуска режим может сбиться настолько, что для некоторых людей возвращение к работе представляет серьезную проблему. Заведующая неврологическим отделением московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова Наталья Сатаева дала советы, как быстрее адаптироваться после отдыха, пишет KP.RU.

По мнению врача, напряжение после возвращения на работу может продолжаться около недели. Для облегчения в первую очередь она посоветовала вернуться к прежнему режиму за несколько дней до окончания отпуска.

Кроме того, считает Сатаева, лучше всего выходить на работу в среду или четверг. Таким образом, благодаря грядущим выходным снизится уровень стресса.

Невролог считает, что не стоит нагружать себя работой сразу ради погружения в процесс. Это может привести к усилению стресса. Можно разбавить трудовые будни воспоминаниями о ярких моментах отдыха. Также следует употреблять фрукты и шоколад, так как эти продукты способствуют выделению гормонов счастья.

Ранее карьерный эксперт столичного центра занятости «Моя работа» Светлана Семеренко рассказала «Ленте.ру», как правильно и эффективно выстраивать процесс поиска работы через знакомых.

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Никита Абрамов
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