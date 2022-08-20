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Сочинские фермеры собрали рекордный урожай персиков

Сочинские фермеры отчитались о рекордных результатах по сбору урожая персиков

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Сочи завершается сбор урожая персиков — местные фермеры отчитались о рекордных результатах. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Например, фермер Руслан Николаевский разбил персиковый сад три года назад, сейчас в нем около 1200 деревьев сорта «Красная горка». С одного ствола мужчина может собрать до 30 килограммов плодов, а в месяц объемы собранного урожая достигают четырех тонн персиков.

Отмечается, что местные сельскохозяйственные предприятия присоединяются к тренду по развитию агротуризма. Любой желающий может приехать и поучаствовать в сборе урожая персиков и садовой ежевики.

Ранее стало известно, что в селе Вятское под Ярославлем 21 августа пройдет праздник сбора урожая — День Огурца. Он приурочен к Яблочному и Медовому Спасам, а также народным праздникам Антон Малинник и Авдотья Огуречница. По традиции в этот день устраивается свадьба Молодца Огурца и Барышни Яблочко.

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Мария Гейн
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