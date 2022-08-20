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В Польше спрогнозировали падение экономики Германии

Польский экономист Бартчак предрек экономический крах Германии

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Польский экономист Бартош Бартчак спрогнозировал падение экономики Германии, которая, по его мнению, приближается к изоляционизму и находится в страхе от собственного будущего. Такую точку зрения он выразил в статье для портала Niezalezna.pl.

Он сообщил, что возможный крах ожидает Германию из-за двух причин, одна из которых заключается в неудачной идее построить энергетическую политику Европы на основе поставок российского газа. Другой причиной стало появление на горизонте Китая, который является серьезной проблемой для Германии, оказавшейся в геополитической ловушке. Это, как утверждает Бартчак, может привести к концу экономической мощи ФРГ.

Он предупредил, что при таком положении дел есть риск возникновения проблем и для Польши, которая тесно связана с немецкой экономикой. Вместе с тем, по словам экономиста, это может послужить и появлением новых возможностей для нее. «Теперь мы можем попытаться вырваться вперед с современной промышленностью. И потенциальная новая холодная война — это прекрасная возможность для нас. Так построила свою мощь Южная Корея», — пояснил Бартчак.

В конце июня этого года Германии предрекли падение экономики на 12,5 процента в случае прекращения поставок газа из России. Отмечалось, что это повлечет за собой потерю 5,6 миллиона рабочих мест по всей стране.

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Варвара Кузьмина
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