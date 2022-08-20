Белоруссия попросила 18 стран помочь поймать «400 нацистских преступников»

Белоруссия узнала о местонахождении 400 преступников и направила запросы в 18 стран

Генеральная прокуратура Белоруссии обладала информацией о местонахождении 400 живых нацистских преступников еще в начале 2022 года, ведомство отправило запрос на оказание помощи в суде над ними в 18 стран, сообщил начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Белоруссии Леонид Касинский. Его слова приводит ТАСС.

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь в начале 2022 года, располагая информацией о местах нахождения не менее чем 400 живых нацистских преступников, пользующихся защитой иностранных государств, направила 60 просьб об оказании правовой помощи по делу о геноциде белорусского народа в 18 стран», — сказал он во время выступления на I Международном антифашистском конгрессе.

По его словам, прокуратура направляла запросы в Канаду, США, Великобританию, Аргентину, Бразилию, Австралию, Литву, Латвию, а также в другие страны. Власти прибалтийских стран отказали в просьбе сразу, так как, по их мнению, удовлетворение просьб Белоруссии нанесло бы ущерб безопасности их стран.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что многие украинцы не приняли политику Киева, связанную с реабилитацией нацизма и ненавистью ко всему, что связано с Россией.