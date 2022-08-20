Раскрыты подробности новой версии «Человека-паука: Нет пути домой»

Обновленная версия фильма «Человек-паук: Нет пути домой» получит 11 дополнительных минут

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой — более забавная версия» получит 11 дополнительных минут экранного времени. Подробности раскрыло издание The Collider.

В новую версию, которую выпустит компания Sony Pictures, войдут расширенные и удаленные сцены, которы не вошли в оригинальную кинокартину. Премьера запланирована на 2 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что прокат приурочен к 60-летию Человека-паука и 20-летию фильмов о персонаже. Расширенную версию выпустят в прокат в США и Канаде, о других странах будет объявлено позже. Билеты поступят в продажу 9 августа.