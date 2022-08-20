Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трасс изменила свою позицию по встрече с Путиным на саммите G20

Reuters: глава МИД Британии Трасс заявила, что Путин не должен участвовать в саммите G20

Фото: Molly Darlington / Reuters

Глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс изменила свое мнение об участии России в саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится в ноябре в Индонезии. Об этом сообщает Reuters.

«Россия не имеет морального права заседать в G20, пока продолжается ее агрессия в Украине», — приводит агентство слова пресс-секретаря британского внешнеполитического ведомства.

При этом ранее Трасс заявляла о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в рамках G20.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Над Севастополем сработала система ПВО
Трасс изменила свою позицию по встрече с Путиным на саммите G20
Памфилова заявила о «мыльных пузырях фейков» из Прибалтики
Футболист сборной Бразилии перейдет из «Реала» в «Манчестер Юнайтед»
В Болгарии допустили возможность иска к «Газпрому»
Британцы раскритиковали Сунака после его слов о Путине
Звезда сериала «Мажор» высказался об определении «москвич»
Глава МИД Литвы прокомментировал выдачу виз россиянам
В Германии захотели запретить магазинам надолго открывать двери
Мужчина с гранатой ворвался в здание мэрии армянского Масиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.