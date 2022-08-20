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Венгерский лоукостер передумал возить россиян в ОАЭ из-за критики

Wizz Air снял с продажи билеты на рейсы из Москвы в Абу-Даби из-за призывов к бойкоту

Фото: Massimo Insabato / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Венгерский лоукостер Wizz Air снял с продажи билеты на рейсы из Москвы в Абу-Даби и обратно. Об этом сообщает Reuters.

По сведениям агентства, авиаперевозчик передумал возить россиян в ОАЭ на фоне растущей критики в свой адрес. После того, как 9 августа стало известно, что лоукостер возобновит ежедневные перелеты между столицами России и ОАЭ с 3 октября, в соцсетях появились призывы бойкотировать Wizz Air.

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В середине августа на сайте авиаперевозчика открылась бронь на бюджетные рейсы. Отмечалось, что цены на перелеты в октябре начинались от 200 евро (12,2 тысячи рублей) в обе стороны на человека. Однако сейчас забронировать их невозможно.

В начале августа эксперты туристической отрасли рассказали о значительном повышении стоимости отдыха на курортах ОАЭ в осенне-зимний период. В частности, сообщалось, что цены на путевки в популярную арабскую страну вырастут на 10-30 процентов из-за роста турпотока.

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Ксения Жарова
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