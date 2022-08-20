Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Стали известны подробности покушения на мэра Мариуполя

МВД ДНР: использованная при покушении на мэра Мариуполя бомба имела поражающие элементы

Фото: РИА Новости

Самодельная бомба, которую использовали при подготовке покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко, содержала поражающие элементы. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел Донецкой народной республики (МВД ДНР).

О подготовке покушения на градоначальника стало известно 20 августа. Сообщалось, что неизвестные заложили взрывное устройство на въезде в Мариупольский зоопарк, куда позже прибыл Иващенко.

В мэрии данную информацию подтвердили. О пострадавших не сообщалось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Польша пригрозила коллективным ответом НАТО на ракеты в Калининградской области
Стали известны подробности покушения на мэра Мариуполя
Полностью голый мужчина в подмосковном парке попал на видео и разозлил сеть
Генсек НАТО заявил об усилении патрулирования на севере Косово
Минобороны сообщило о массовом отравлении военных ВС РФ в Запорожской области
Талибы призвали снять санкции с лидеров движения
Отец-депутат из Асбеста заступился за назвавшего избирателей грязью сына
Стало известно о местонахождении самых маленьких квартир в России
«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби
Идею Украины компенсировать поставки по «Северному потоку» объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.