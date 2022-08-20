Стали известны подробности покушения на мэра Мариуполя

МВД ДНР: использованная при покушении на мэра Мариуполя бомба имела поражающие элементы

Самодельная бомба, которую использовали при подготовке покушения на мэра Мариуполя Константина Иващенко, содержала поражающие элементы. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства внутренних дел Донецкой народной республики (МВД ДНР).

О подготовке покушения на градоначальника стало известно 20 августа. Сообщалось, что неизвестные заложили взрывное устройство на въезде в Мариупольский зоопарк, куда позже прибыл Иващенко.

В мэрии данную информацию подтвердили. О пострадавших не сообщалось.