Алина Загитова назвала Алину Кабаеву своим кумиром

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала своего кумира. Интервью со спортсменкой опубликовано в Umagazine.

20-летняя Загитова призналась, что считает бывшую гимнастку Алину Кабаеву своим кумиром. «Меня родители назвали в честь нее, в год моего рождения она как раз выступала на соревнованиях», — отметила фигуристка.

В том же интервью Загитова заявила, что ей предлагали сняться в кино, но она ответила отказом. При этом спортсменка не исключила, что если ее устроит роль, то она согласиться на съемки.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу.

Кабаева выиграла золото в многоборье на Олимпиаде в Афинах. Она дважды становилась абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике и пять раз абсолютной чемпионкой Европы.