Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Урал
0:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Завершен
Вулверхэмптон
Англия - Премьер-лига|3-й тур
Химки
0:3
Завершен
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Боруссия Д
2:3
Завершен
Вердер
Германия - Бундеслига|3-й тур
Динамо М
1:0
2-й тайм
live
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|6-й тур
Монако
1:2
Перерыв
live
Ланс
Франция - Лига 1|3-й тур
Интер М
Сегодня
21:45 (Мск)
Специя
Италия - Серия А|2-й тур
Сельта
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|2-й тур
Канада U20
Завтра
03:00 (Мск)
Финляндия U20
U20 ЧМ-2022|Финал
Спорт

Загитова назвала своего кумира

Алина Загитова назвала Алину Кабаеву своим кумиром

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова назвала своего кумира. Интервью со спортсменкой опубликовано в Umagazine.

20-летняя Загитова призналась, что считает бывшую гимнастку Алину Кабаеву своим кумиром. «Меня родители назвали в честь нее, в год моего рождения она как раз выступала на соревнованиях», — отметила фигуристка.

В том же интервью Загитова заявила, что ей предлагали сняться в кино, но она ответила отказом. При этом спортсменка не исключила, что если ее устроит роль, то она согласиться на съемки.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу.

Кабаева выиграла золото в многоборье на Олимпиаде в Афинах. Она дважды становилась абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике и пять раз абсолютной чемпионкой Европы.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о массовом отравлении военных ВС РФ в Запорожской области
Стала известна средняя цена букета в школу к 1 сентября
Российское посольство прокомментировало проведение инспекций в рамках ДСНВ
Власти Харьковской области изучат мнение жителей о присоединении к России
Грузовик и семь автомобилей загорелись после ДТП в Вологодской области
В Совфеде предупредили ВСУ об ответе на применение отравляющих веществ
Обмелевшая европейская река показала остовы кораблей времен Второй мировой войны
Стали известны подробности дела бывшего главного нарколога России Брюна
Загитова назвала своего кумира
Польша пригрозила коллективным ответом НАТО на ракеты в Калининградской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.