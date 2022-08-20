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Спорт

Загитова рассказала о предложениях сняться в кино

Алина Загитова рассказала, что получала предложения сняться в кино, но отказалась

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порассуждала о возможной карьере в кино. Об этом сообщает Umagazine.

«На самом деле я задумывалась об этом, и мне поступала пара предложений. К сожалению, мне не понравился сюжет, поэтому я отказалась от этих ролей», — рассказала Загитова. Она добавила, что с радостью согласится сняться в кино, если ей предложат классную роль.

13 августа Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила перспективы Загитовой в политике. По мнению специалиста, фигуристки обладают умом и характером и могли бы проявить себя на этом поприще.

Алина Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка и серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхенчхане. В ее активе золото чемпионата мира и чемпионата Европы.

Алексей Гусев
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