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Токсиколог рассказал о миллионах смертей ежегодно из-за загрязненного воздуха

Токсиколог Кутушов: ежегодно семь миллионов человек умирают от загрязнения воздуха

Фото: Pixabay

Профессор, академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с Ura.ru рассказал, что ежегодно около семи миллионов человек умирают из-за загрязненного воздуха. Он пояснил, что смерть наступает из-за болезней, которые вызывает экологическая ситуация.

«Многие люди страдают от проблем со здоровьем особенно сильно, если они живут около крупных промышленных объектов или около оживленных трасс. Примерно семь миллионов людей в год умирает от загрязненного воздуха. Считается, что треть инсультов и других сердечных заболеваний, рак легких обусловлены именно загрязненной окружающей средой. Заболевания начинаются с астмы, бронхитов», — заявил специалист.

Он отметил, что, поскольку человеческие легкие работают совместно с сердцем, болезни начинают обостряться в случае загрязнения воздуха. По его словам, основным заболеванием, которое может возникнуть у человека, является рак. Помимо этого распространены случаи появления астмы или хронических бронхитов, добавил токсиколог.

Кутушов подчеркнул, что наибольшую опасность для жителей представляют находящиеся в черте города предприятия, работающие с ядовитыми веществами. Он рассказал, что необходимо переносить такие предприятия за город, озеленять город, а людям стоит пить больше воды, а также есть больше овощей и фруктов.

Ранее Шанхай, Москву и Тегеран назвали городами с самым высоким уровнем загрязнения воздуха диоксидом азота (NO2) в мире. К такому выводу пришли американская некоммерческая организация Health Effects Institute и исследовательский институт Institute for Health Metrics and Evaluation.

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Марина Совина
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