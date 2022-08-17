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Названы города мира с самым грязным воздухом

The State of Global Air: Шанхай и Москва стали лидерами по загрязнению воздуха NO2

Фото: Ng Han Guan / AP

Шанхай, Москву и Тегеран назвали городами с самым высоким уровнем загрязнения воздуха диоксидом азота (NO2) в мире. К такому выводу пришли американская некоммерческая организация Health Effects Institute и исследовательский институт Institute for Health Metrics and Evaluation в докладе для The State of Global Air.

Четвертое место по этому показателю занял еще один российский город — Санкт-Петербург. В первую десятку также вошли китайский Пекин, египетский Каир, туркменский Ашхабад, белорусский Минск, турецкий Стамбул и вьетнамский Хошимин.

Курировавший исследование старший научный сотрудник Паллави Пант признался, что удивлен появлением нескольких российских городов в топе рейтинга. «Скорее всего, такой результат связан с выбросами от дорожного движения и устаревшим транспортным парком», — пояснил эксперт.

Ученые отметили, что в отличие от загрязнения атмосферы мелкодисперсными частицами PM2,5, проблема выбросов NO2 мало изучена — это связано с нехваткой наземных станций мониторинга, способных обнаруживать газ.

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По словам исследователей, диоксид азота не так опасен для жизни, как PM2,5. Однако способен провоцировать различные респираторные заболевания, включая развитие астмы у детей. Основным источником NO2 являются транспортные средства на двигателях внутреннего сгорания, причем наибольший вред, по данным специалистов, исходит от старых автомобилей.

При этом самый высокий уровень частиц PM2,5, выделяющихся в воздух при использовании угольных электростанций, сжигании отходов и от транспорта, был зафиксирован в индийских Дели и Колкате. Следом за ними по масштабам этого типа загрязнения идут нигерийский Кано и перуанская Лима.

Ранее Фонд поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов «Наш фонд» назвал Магнитогорск, Челябинск и Норильск городами России с самым грязным воздухом. При составлении рейтинга учитывались показатели чистоты воздуха, воды, количество промышленных предприятий и свалок.

Нина Ташевская
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