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Спорт

ЦСКА обыграл «Ахмат» и вышел на второе место в РПЛ

ЦСКА со счетом 4:2 обыграл «Ахмат» и вышел на второе место в РПЛ

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Московский ЦСКА на своем поле обыграл грозненский «Ахмат» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 августа, и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Федор Чалов, Кирилл Набабкин, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина. У гостей отличились Мохамед Конате и Бернард Бериша.

ЦСКА набрал 13 очков и вышел на второе место в чемпионате. В активе «Ахмата» восемь очков, команда располагается на восьмой позиции.

ЦСКА в следующем туре 28 августа на выезде сыграет с «Ростовом». «Ахмат» днем раньше дома примет «Крылья Советов».

Алексей Гусев
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