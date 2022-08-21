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Пушков ответил испугавшемуся зимы мэру Лондона

Сенатор Пушков: угрожающая Британии зима является сознательным выбором властей страны
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ruben Sprich / Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил мэру Лондона Садику Хану, заявившему, что этой зимой миллионам жителей Британии грозят проблемы без отопления и еды. Своим мнением сенатор поделился в Telegram-канале.

По словам Пушкова, угрожающая Британии зима – не фатальное явление природы, а «сознательный выбор» властей страны.

Сенатор напомнил, что британские правящие круги отказались предоставить гарантии безопасности России, «втягивали Украину в НАТО, а затем приняли неумные санкции, которые, как выяснилось, бьют по Европе сильнее, чем по России». Пушков посоветовал эру Лондона предьявлять претензии тем, кто привел многих британцев к перспективе зимы без тепла и еды.

Ранее мэр Лондона заявил, что зимой жители Лондона вряд ли смогут оплатить отопление. «Ничего подобного мы еще не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого. Этого не должно случиться», — выразил сомнения глава города. Он призвал правительство принять меры для удовлетворения основных потребностей населения.

Марина Совина
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