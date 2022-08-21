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Шольц назвал себя богатым

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что богат по сравнению с остальными немцами

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе общения с гражданами в рамках дня открытых дверей назвал себя богатым по сравнению с остальными немцами. Его слова приводит РИА Новости.

Мальчик спросил канцлера, богат ли он. «Зная, сколько зарабатывает большинство граждан, можно только ответить "да"», — ответил Шольц, улыбнувшись.

Ранее стало известно, что более половины жителей Германии оказались недовольными работой Олафа Шольца и правящей коалиции «Светофор». 62 процента респондентов не удовлетворены политикой, проводимой Шольцем на посту канцлера ФРГ. При этом лишь 25 процентов участников высказали иную точку зрения.

18 августа канцлера Германии Олафа Шольца освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург. Демонстранты кричали «предатель народа» и «проваливай».

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Алина Гончарова
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