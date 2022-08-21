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Немцы запаниковали из-за новости о приостановке «Северного потока»

Читатели Spiegel устроили панику из-за новости о скорой приостановке «Северного потока»
СюжетСанкции против России:

Фото: Michael Sohn / AP

Читатели немецкого журнала Spiegel запаниковали после новости о скорой приостановке газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам агентства, немцы испугались, что после этого поставки газа могут существенно снизиться или полностью прекратиться. «А чего вы ожидали, если мы вводим санкции против России и поставляем оружие на Украину?» — заявил один из комментаторов.

Другой читатель отметил, что Берлин должен был ожидать последствий ведения экономической войны против России. «Наши "дальновидные" политики этого явно не учли», — заключил он. Немцы резюмировали, что власти ФРГ сами навлекли на себя текущий кризис.

19 августа «Газпром» объявил о временной приостановке газопровода «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. После этого транспорт газа по трубопроводу будет восстановлен до уровня 33 миллиона кубометров в сутки.

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Виктория Кондратьева
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