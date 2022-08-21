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МИД Австрии вызвал постпреда России Ульянова

МИД Австрии вызвал постпреда России Ульянова из-за его высказываний об Украине

Фото: MFA Russia / Global Look Press

МИД Австрии вызвал постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова из-за его высказываний по поводу Украины. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

Ранее депутат написал в Twitter: «No mercy to the Ukrainian population!» («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!»). Сообщение было опубликовано в ответ на пост президента Украины Владимира Зеленского, который благодарил США за очередной пакет военной помощи стране.

«Такая трактовка [публикации Ульянова в Twitter] является отвратительной и абсолютно неприемлемой. Никакого отношения ко мне и моим словам она не имеет. Печально, что на Украине прибегают к таким грязным пропагандистским методам», — рассказал Ульянов агентству РИА Новости.

В МИД Австрии заявили, что возмущены «бесчеловечными высказываниями российского постоянного представителя».

Ранее Михаил Ульянов обвинил 42 страны, подписавшие документ с требованием вывести российские войска с территории Запорожской атомной электростанции (АЭС).

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Юлия Мискевич
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