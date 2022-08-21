В Госдуме оценили предложение профсоюзов страховать от потери работы

Депутат Бессараб: в ближайшие годы страхование от потери работы в России введено не будет

В ближайшие годы с учетом тех проблем, которые испытывает российская экономика под давлением западных санкций, не будет введено дополнительных тарифов страхования, в том числе страхования от безработицы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила изменить выплаты пособий по безработице, создав новый вид социального страхования. Соответствующее письмо зампредседателя ФНПР Сергей Некрасов направил заместителю министра труда и социальной защиты Елене Мухтияровой.

Профсоюзы предполагают, что новый вид страхования будет обязательным для всех типов занятости. Действовать он будет в случае возникновения задолженности со стороны работодателя, потери работы или перевода на режим неполного рабочего времени, а также простоя.

«Необходимость страховать от безработицы — это вопрос, проверенный многими мировыми экономиками. Практика показывает, что действительно такой вид страхования позволяет более размеренно вести рынок труда», — считает депутат.

Однако, несмотря на все положительные стороны такого страхования, в России на сегодняшний день вопрос изменения способа выплаты пособий по безработице не стоит, заметила Бессараб.

«Мы к нему не прибегаем, потому что и на сегодняшний день налоги в России — это не самые низкие налоги. Хотя, если сравнить с европейскими странами, там налоги будут выше, чем у нас. Но вместе с тем для работодателя это будет определенная нагрузка. Поэтому это непопулярная мера, которая рассматривается в самых крайних случаях», — заявила она.

Финансовый блок правительства не позволит так распорядиться НДФЛ Светлана Бессараб депутат

«И регионы не допустят, потому что НДФЛ — это тот налог, который позволяет финансам собираться в местный региональный бюджет. Поэтому я не думаю, что НДФЛ разрешат как-то порезать», — подытожила депутат.

Ранее стало известно, что Минтруд России прогнозирует пик роста напряженности на рынке труда на конец 2022-го — начало 2023 года. В ведомстве подчеркнули, что в условиях санкционного давления «необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда».