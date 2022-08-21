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В России разработали вакцину от нового штамма коронавируса

В России разработали вакцину с измененным составом от нового штамма коронавируса

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России разработали вакцину от нового штамма коронавируса — чтобы средство было эффективным, пришлось внести некоторые определяющие изменения в состав. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора Центра Гамалеи Минздрава РФ академика РАН Александра Гинцбурга.

По данным агентства, вакцина была разработана для борьбы с новым штаммом COVID-19 дельта-омикрон. Гинцбург подчеркивает, что «Спутник V» работает хуже против нового варианта омикрона, чем против более ранних штаммов. Потому в настоящий момент ожидается, что Минздрав «введет регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав "Спутника V" на другой».

Также Гинцбург описал механизм изменчивости вируса, основанный на рекомбинации: если в клетку одновременно попадают два разных вируса, то они могут друг с другом обмениваться генной информацией. Это означает, что можно ждать появления многих других эпидемически значимых вариантов коронавируса.

Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявили 39 669 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 117 343.

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Леонид Микуляк
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